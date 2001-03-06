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FACUA desarrollará durante este año una 'Campaña de Información sobre la Seguridad Alimentaria'

La Federación ha iniciado un ciclo de conferencias y ha puesto en marcha una página web sobre el mal de las vacas locas.

FACUA.org
Andalucía-06/03/2001
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La Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA) desarrollará durante este año una Campaña de Información sobre la Seguridad Alimentaria para asesorar a los consumidores sobre temas tan preocupantes como la crisis de las vacas

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