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FACUA detecta diferencias de hasta 701 euros en el coste medio del carné de conducir en veintinueve ciudades

Las autoescuelas de A Coruña, Granada y Las Palmas de Gran Canaria tienen los precios medios más bajos. Los más caros son los de Pamplona, Logroño y Bilbao.

FACUA.org
España-12/05/2009
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Sacarse el carné de conducir a la primera cuesta en España una media de 850,95 euros. Si se comparan precios entre las autoescuelas de una misma ciudad, los usuarios pueden conseguir un ahorro de hasta el 86% en el municipio con mayor nivel de competencia, aunque en algunos las tari

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