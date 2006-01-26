FACUA detecta diferencias de hasta 795 euros anuales en el importe medio de las hipotecas ofertadas por las entidades financieras
En sólo tres meses, las subidas del euríbor han encarecido las hipotecas una media de 41 euros mensuales. Ante los crecientes niveles de endeudamiento, la Federación reclama al Ministerio de Sanidad y Consumo una ley que proteja a las familias ante situaciones de insolvencia.
FACUA.org
España-26/01/2006
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La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) ha realizado un estudio comparativo sobre veintisiete productos hipotecarios ofertados por dieciséis entidades financieras, siete de ellas online y nueve tradicionales, con oficinas físicas.
El análisis se