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FACUA detecta diferencias de hasta el 116% en las tarifas de los autobuses urbanos de veintiocho ciudades

Barcelona es la ciudad con los autobuses urbanos más caros, frente a Castellón, donde se aplican las tarifas más económicas.

FACUA.org
España-29/09/2004
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Coger el autobús urbano cuesta en España una media de 0,49 euros si se utiliza un bonobús o tarjeta sin trasbordo, un 40% menos que si se compra un billete univiaje, cuyo precio medio asciende a 0,83 euros. El ahorro puede ser mucho mayor en las ciudades donde también

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