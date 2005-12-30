FACUA detecta diferencias de hasta el 130% en las tarifas del suministro de agua de las ocho capitales andaluzas
Hasta 128 euros anuales puede variar la factura del agua en función de la capital.
FACUA.org
Andalucía-30/12/2005
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La Federación de Consumidores en Acción de Andalucía-FACUA ha realizado un estudio comparativo sobre las tarifas del suministro domiciliario de agua en las ocho capitales andaluzas que pone de manifiesto diferencias de hasta el 130%.
El estudio, que forma parte de un