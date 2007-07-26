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FACUA detecta diferencias de hasta el 293% al analizar el coste del carné de conducir en veintinueve ciudades

A Coruña, Granada y Las Palmas siguen siendo las ciudades más económicas, frente a Bilbao, Pamplona y Logroño, las más caras.

FACUA.org
España-26/07/2007
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Sacarse el carné de conducir aprobando a la primera cuesta en España una media de 831,63 euros. Si comparan precios entre las autoescuelas de su ciudad, los usuarios pueden lograr un ahorro que alcanza el 149,8% en el municipio con mayor nivel de competencia, aunque en algunos las t

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