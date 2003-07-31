FACUA detecta diferencias de hasta el 300% al analizar el coste del carné de conducir en 23 ciudades españolas
A Coruña, Málaga, Granada y Sevilla son las ciudades más económicas. Zaragoza, Bilbao, Logroño y Pamplona, las más caras. La Federación informa al Servicio de Defensa de la Competencia de posibles pactos de precios en Salamanca, Badajoz, Gijón y Zaragoza.
FACUA.org
España-31/07/2003
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Sacarse el carné de conducir aprobando a la primera cuesta en España una media de 782 euros. Si comparan precios entre las autoescuelas de su ciudad, los usuarios pueden lograr un ahorro que en algunos casos supera el 50%, aunque en también pueden toparse con precios sospecho