FACUA detecta diferencias de hasta el 325% en las tarifas del suministro de agua de 28 ciudades españolas
La Federación advierte que se trata del único suministro doméstico sin una normativa nacional que regule los derechos de los usuarios y reivindica al Gobierno su elaboración.
FACUA.org
España-30/12/2005
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La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) ha detectado diferencias de hasta el 325% en las tarifas del suministro domiciliario de agua de 28 ciudades españolas. Éste es el único suministro doméstico que carece de una normativa nacional que regule lo