Nuestras accionesEl agua del grifo ha subido una media del 7% en 2013

FACUA detecta diferencias de hasta el 333% en las tarifas de agua de 28 ciudades

Las variaciones alcanzan los 420 euros anuales para una familia con un consumo de 10 metros cúbicos mensuales. La asociación exige la aplicación de tarifas progresivas que facturen en función del número de habitantes del inmueble y penalicen los consumos excesivos.

FACUA.org
España-04/12/2013
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

FACUA-Consumidores en Acción ha detectado un aumento del 6,7% de media en las tarifas del suministro de agua en 2013.

En su último estudio sobre el sector, realizado en veintiocho ciudades españolas (

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos