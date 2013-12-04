FACUA detecta diferencias de hasta el 333% en las tarifas de agua de 28 ciudades
Las variaciones alcanzan los 420 euros anuales para una familia con un consumo de 10 metros cúbicos mensuales. La asociación exige la aplicación de tarifas progresivas que facturen en función del número de habitantes del inmueble y penalicen los consumos excesivos.
FACUA.org
España-04/12/2013
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FACUA-Consumidores en Acción ha detectado un aumento del 6,7% de media en las tarifas del suministro de agua en 2013.
En su último estudio sobre el sector, realizado en veintiocho ciudades españolas (