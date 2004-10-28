FACUA detecta diferencias de hasta el 355% en las tarifas de las aseguradoras de automóviles
Los usuarios pueden ahorrarse hasta 3.600 euros en un seguro a todo riesgo y 1.400 euros en uno a terceros completo si comparan entre distintas aseguradoras. Muy pocas compañías aseguran a conductores con menos de 25 años.
FACUA.org
España-28/10/2004
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Los precios de los seguros de automóviles varían hasta un 355%, según pone de manifiesto un estudio comparativo realizado por la Federación de Consumidores en Acción (FACUA) sobre las tarifas de diecisiete compañías de seguros. Si comparan entre va