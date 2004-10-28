Nuestras acciones

FACUA detecta diferencias de hasta el 355% en las tarifas de las aseguradoras de automóviles

Los usuarios pueden ahorrarse hasta 3.600 euros en un seguro a todo riesgo y 1.400 euros en uno a terceros completo si comparan entre distintas aseguradoras. Muy pocas compañías aseguran a conductores con menos de 25 años.

FACUA.org
España-28/10/2004
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

Los precios de los seguros de automóviles varían hasta un 355%, según pone de manifiesto un estudio comparativo realizado por la Federación de Consumidores en Acción (FACUA) sobre las tarifas de diecisiete compañías de seguros. Si comparan entre va

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos