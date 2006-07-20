FACUA detecta diferencias de hasta el 368% al analizar el coste del carné de conducir en treinta y dos ciudades
A Coruña, Granada y Las Palmas son las ciudades más económicas, frente a Pamplona, Bilbao y Cartagena, las más caras.
FACUA.org
España-20/07/2006
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Sacarse el carné de conducir aprobando a la primera cuesta en España una media de 802,13 euros. Si comparan precios entre las autoescuelas de su ciudad, los usuarios pueden lograr un ahorro que alcanza el 145,9% en el municipio con mayor nivel de competencia, aunque en algunos las t