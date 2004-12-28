FACUA detecta diferencias de hasta el 733% en las tarifas de los estacionamientos regulados de veintiocho ciudades
Palencia, Cuenca y Ceuta son las ciudades con las tarifas más económicas en los estacionamientos regulados por tiempo, mientras que Barcelona, Bilbao y Granada cuentan con las más elevadas.
FACUA.org
España-28/12/2004
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Permanecer estacionado durante treinta minutos en una zona regulada por un parquímetro puede ser hasta un 733% más caro según la ciudad. Esta es una de las conclusiones obtenidas a través de un estudio realizado por la Federación de Consumidores en Acción