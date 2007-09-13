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FACUA detecta siete modelos de teléfonos de juguete peligrosos

Denuncia su venta ante las autoridades de Consumo ya que sus pilas son fácilmente extraíbles, con el riesgo de ingestión por los niños.

FACUA.org
España-13/09/2007
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La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) ha denunciado ante las autoridades de Consumo la comercialización de siete modelos de teléfonos de juguete peligrosos, debido a la facilidad con la que pueden extraerse sus pilas.

En siete de los once paquetes con

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