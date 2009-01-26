FACUA e Iberdrola firman un convenio de colaboración para mejorar el conocimiento del sector energético por los usuarios
Abren una vía de mediación amistosa ante posibles reclamaciones.
FACUA.org
España-26/01/2009
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FACUA-Consumidores en Acción e Iberdrola han suscrito un convenio marco de colaboración para mejorar el conocimiento del sector energético por parte de los usuarios de cara a garantizar la protección de sus derechos, así como promover un uso más eficiente