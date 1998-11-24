FACUA edita 'Info-San', una guía para fomentar el consumo racional de los medicamentos
Presentada en formato libro en el interior de un envase similar al de un medicamento, promueve el uso correcto de los fármacos.
FACUA.org
España-24/11/1998
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La Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA) ha iniciado la segunda fase de su campaña para el Fomento del uso racional de los medicamentos, que desarrolla en el marco de un convenio de colaboración con la Consejería de Salud de