FACUA edita la guía 'El euro. Una nueva moneda en la vida de los consumidores'
Esta publicación se enmarca en la campaña El consumidor ante el euro, cuyo objetivo es facilitar la adaptación del consumidor a la moneda única.
FACUA.org
Andalucía-03/11/2000
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La Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA) ha editado la guía El euro. Una nueva moneda en la vida de los consumidores en el marco de su campaña de información El consumidor ante el euro, que desarrolla con el patrocinio de la