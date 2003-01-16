FACUA edita una guía para asesorar a los consumidores sobre sus derechos ante los servicios de telefonía
La publicación Servicios de telefonía: Conoce tus derechos está a disposición de los consumidores en papel y en el portal FACUA.org.
FACUA.org
España-16/01/2003
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La Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA) ha editado una guía para asesorar a los consumidores sobre sus derechos ante los servicios telefónicos dado que el sector se ha convertido en los últimos tiempos en el más denun