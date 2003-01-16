Nuestras acciones

FACUA edita una guía para asesorar a los consumidores sobre sus derechos ante los servicios de telefonía

La publicación Servicios de telefonía: Conoce tus derechos está a disposición de los consumidores en papel y en el portal FACUA.org.

FACUA.org
España-16/01/2003
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

La Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA) ha editado una guía para asesorar a los consumidores sobre sus derechos ante los servicios telefónicos dado que el sector se ha convertido en los últimos tiempos en el más denun

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos