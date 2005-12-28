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FACUA edita una guía para asesorar a los usuarios sobre sus derechos ante los servicios de acceso a Internet y el comercio electrónico

Ante el elevado nivel de endeudamiento de las familias españolas, la Federación reclama al Gobierno una ley que proteja a los usuarios ante situaciones de insolvencia.

FACUA.org
España-28/12/2005
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La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) ha editado una guía para asesorar a los usuarios sobre sus derechos frente a los servicios de acceso a Internet y el comercio electrónico, en el marco de una campaña subvencionada por el Instituto Nacional del Cons

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