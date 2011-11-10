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FACUA edita una guía para conocer qué es el 'spam' y cómo enfrentarse a él

Ofrece información sobre las técnicas más desarrolladas, recomendaciones para evitarlo y los mecanismos existentes para que los consumidores afectados reclamen.

FACUA.org
España-10/11/2011
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FACUA-Consumidores en Acción ha publicado El Spam: qué es y cómo enfrentarte a él, una guía de 48 páginas.

Esta publicación está editada en el marco de una campaña financiada por el Instituto Nacional del Consumo (INC)

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