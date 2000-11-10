FACUA edita una guía para explicar a los jóvenes 'Lo que nunca te cuentan los anuncios de bebidas alcohólicas'
Editada en el marco de su campaña ¿Quién controla? Tú o el alcohol, desmitifica los mensajes publicitarios que presentan el consumo de alcohol como sinónimo de madurez o instrumento para lograr relaciones sexuales
FACUA.org
Andalucía-10/11/2000
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Lo que nunca te cuentan los anuncios de bebidas alcohólicas. Este es el título de la guía que la Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA) ha editado, en el marco de su campaña ¿Quién controla? Tú o el alcoho