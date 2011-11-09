FACUA elabora un folleto informativo para fomentar el consumo responsable de bolsas de plástico
Para distribuir en las ocho capitales andaluzas y concienciar a los consumidores.
FACUA.org
Andalucía-09/11/2011
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FACUA Andalucía ha elaborado un folleto informativo que se enmarca dentro de una campaña para concienciar y sensibilizar a los consumidores sobre el uso responsable de bolsas de plástico. Se trata de una acción subvencionada por la Consejería de Medio Ambiente c