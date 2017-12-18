Más noticiasPosible infracción grave entre octubre de 2016 y enero de 2017

FACUA emprenderá actuaciones penales si la CNMC confirma las irregularidades de Gas Natural y Endesa

La Dirección de Energía ha detectado indicios de posible alteración del denominado despacho de generación del pool para obtener mayores ingresos en mercados de restricciones.

FACUA.org
España-18/12/2017
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FACUA-Consumidores en Acción emprenderá actuaciones judiciales por la vía penal si la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) confirma las irregularidades que le han llevado a incoar expediente sancionador a Gas Natural Fenosa Generación y a En

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