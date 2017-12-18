FACUA emprenderá actuaciones penales si la CNMC confirma las irregularidades de Gas Natural y Endesa
La Dirección de Energía ha detectado indicios de posible alteración del denominado despacho de generación del pool para obtener mayores ingresos en mercados de restricciones.
FACUA.org
España-18/12/2017
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