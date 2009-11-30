FACUA, en contra de que se prorroguen hasta 2013 las restricciones a los líquidos en el equipaje de mano
Esta medida sólo contribuye a crear una alarma injustificada de ataque terrorista y supone un gran negocio para las tiendas de los aeropuertos.
FACUA.org
Europa-30/11/2009
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FACUA-Consumidores en Acción está en contra de que la Unión Europea prorrogue hasta 2013 las restricciones a los líquidos en el equipaje de mano en los aviones.
Para FACUA, esta medida no responde realmente a garantizar la seguridad de los pasajeros, sino que c