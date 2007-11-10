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FACUA, en el XVIII Congreso Mundial de Consumers International

Celebrado en Sidney entre el 29 de octubre y el 1 de noviembre con el lema Por la responsabilidad social empresarial.

FACUA.org
Asia y Oceanía-10/11/2007
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El portavoz de FACUA, Rubén Sánchez, participó en el XVIII Congreso Mundial de Consumers International, celebrado en Sidney (Australia) entre el 29 de octubre y el 1 de noviembre con el lema Por la responsabilidad social empresarial.

Durante el evento, S&aa

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