FACUA, en el XVIII Congreso Mundial de Consumers International
Celebrado en Sidney entre el 29 de octubre y el 1 de noviembre con el lema Por la responsabilidad social empresarial.
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Asia y Oceanía-10/11/2007
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El portavoz de FACUA, Rubén Sánchez, participó en el XVIII Congreso Mundial de Consumers International, celebrado en Sidney (Australia) entre el 29 de octubre y el 1 de noviembre con el lema Por la responsabilidad social empresarial.
Durante el evento, S&aa