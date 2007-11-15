FACUA, en la Mesa de Información y Seguimiento del Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Guadalquivir
La Mesa tiene como objetivo principal fomentar la participación ciudadana en la elaboración del Plan Hidrológico.
FACUA.org
Andalucía-15/11/2007
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