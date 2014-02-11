FACUA entrega más de 800 firmas para solicitar la devolución del coste del agua cobrada de más en Montijo
La delegación territorial de la asociación en Extremadura traslada al ayuntamiento de la localidad las peticiones de rectificación de facturas recogidas tras el suministro de agua no potable a la red doméstica que tuvo lugar en agosto.
FACUA.org
Extremadura-11/02/2014
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De izquierda a derecha, las vecinas colaboradoras Antonia García y María García junto al coordinador de la delegación territorial de FACUA en Extremadura, José Manuel Núñez.
La delegación territorial de FACUA en Extremadura ha registrado en el Ayuntamiento de Montijo (Badajoz) las más de 800 firmas recogidas por la asociación después de que los vecinos de la comarca de Vegas Bajas recibieran agua no potable a través de la red dom&ea