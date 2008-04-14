FACUA espera que Corredor cuente con las asociaciones de consumidores en el futuro pacto de Estado por la vivienda
Considera muy positiva la iniciativa anunciada hoy, pero advierte que quedaría coja sin las organizaciones que representan los intereses de los usuarios.
FACUA.org
España-14/04/2008
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FACUA-Consumidores en Acción espera que la nueva ministra de Vivienda, Beatriz Corredor, dé participación a las asociaciones de consumidores representativas en el pacto de Estado en materia de vivienda que ha anunciado hoy poco después de tomar posesión d