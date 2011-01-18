FACUA espera que el expediente a Movistar, Vodafone y Orange derive en la bajada de las tarifas de los SMS de las pequeñas compañías
La asociación pide sanciones contundentes, aunque recuerda que dos expedientes sancionadores anteriores de Competencia fueron finalmente archivados.
FACUA.org
España-18/01/2011
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FACUA-Consumidores en Acción espera que el expediente sancionador incoado por la Comisión Nacional de la Competencia (CNC) a Movistar, Vodafone y Orange derive en sanciones contundentes y tenga como consecuencia u