FACUA espera que el Gobierno deje de justificar las subidas en los alimentos y le pide contundencia contra los especuladores
Considera positivos los expedientes sancionadores incoados pero advierte que llegan con un enorme retraso, por lo que demanda más medios para la CNC.
FACUA.org
España-02/04/2008
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