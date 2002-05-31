FACUA espera que el Gobierno no 'suavice' su promesa de prohibir la publicidad y el patrocinio del tabaco, como ha ocurrido con el alcohol
La Federación advierte que la respuesta de las tabaqueras a una prohibición total de sus anuncios será intensificar la publicidad encubierta en producciones cinematográficas y la creación de nuevos productos pretexto con nombres o logotipos similares a los de sus marcas.
FACUA.org
España-31/05/2002
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La Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA) valora muy positivamente el anuncio realizado ayer desde el Ministerio de Sanidad y Consumo de la próxima prohibición de toda la publicidad y patrocinios del tabaco así como de las m&a