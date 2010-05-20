FACUA espera que el Gobierno obligue con celeridad a empresas e instituciones a publicitar los fijos asociados a los 901 y 902
La asociación cree que debería regularse que estas líneas se incluyan en las tarifas planas de las operadoras de telecomunicaciones.
FACUA.org
España-20/05/2010
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