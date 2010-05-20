Nuestras accionesEl Congreso insta al Ejecutivo a hacerlo

FACUA espera que el Gobierno obligue con celeridad a empresas e instituciones a publicitar los fijos asociados a los 901 y 902

La asociación cree que debería regularse que estas líneas se incluyan en las tarifas planas de las operadoras de telecomunicaciones.

FACUA.org
España-20/05/2010
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FACUA-Consumidores en Acción muestra su satisfacción ante la proposición aprobada en el Congreso por la que se insta al Gobierno a obligar a empresas e instituciones a publicitar los teléfonos fijos asociados a las líneas 901 y 902.

FACUA espera que el G

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