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FACUA espera que la Ley de supervisión de los seguros privados recoja sus reivindicaciones

Aunque la valoración global del texto del proyecto es positiva, espera sensibilidad de los grupos parlamentarios para incorporar las demandas que no hayan sido asumidas por el Gobierno en el texto.

FACUA.org
España-08/07/2011
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El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes el proyecto de Ley de supervisión de los seguros privados, que pasa ahora al trámite parlamentario. Esta ley tiene por objetivo regular el acceso a las actividades de seguro y reaseguro privado, las condiciones y supervisión de

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