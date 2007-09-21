FACUA espera sanciones contundentes contra Sendal por la venta de material sanitario con etiquetado falso y sin garantías de esterilización
Las autoridades sanitarias han ordenado la inmovilización de numerosos lotes de equipos para infusión intravenosa por gravedad fabricados en una empresa de Ávila sin autorización y otra china con marcado CE falso.
FACUA.org
España-21/09/2007
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La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) espera sanciones contundentes contra la multinacional Sendal por haber puesto en el mercado material sanitario con etiquetado falso y sin garantías de esterilización.
La Agencia Española de Medicamentos y P