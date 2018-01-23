FACUA Euskadi pide al Ayuntamiento de Bilbao que solucione los problemas que presentan los parquímetros
Los vecinos de la ciudad no pueden hacer los pagos correspondientes en muchas máquinas, por lo que no obtienen los tiques que acreditan que han hecho el abono y que su vehículo está correctamente estacionado.
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Euskadi-23/01/2018
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FACUA Euskadi pide al Ayuntamiento de Bilbao celeridad para solucionar los problemas generados por el mal estado de funcionamiento de muchos parquímetros. | Imagen: Europa Press.
FACUA-Consumidores en Acción pide al Ayuntamiento de Bilbao celeridad para solucionar los problemas generados por el mal estado de funcionamiento de muchos parquímetros, ya que esta situación está provocando numerosas quejas entre los vecinos.
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