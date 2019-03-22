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FACUA Euskadi y otras organizaciones sociales piden cambios profundos en la política del agua de Bizkaia

Como parte de la plataforma Ur Publikoa, demanda un modelo de gestión integral público, que tenga en consideración a colectivos desfavorecidos y apueste por la participación activa de todos los usuarios.

FACUA.org
Euskadi-22/03/2019
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La plataforma Ur Publikoa, de la que forma parte FACUA Euskadi, ha exigido durante su presentación profundos cambios en las políticas en materia del agua de Bizkaia y ha defendido la necesidad de un modelo de gestión del ciclo integral del agua público, social, democr&

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