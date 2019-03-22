FACUA Euskadi y otras organizaciones sociales piden cambios profundos en la política del agua de Bizkaia
Como parte de la plataforma Ur Publikoa, demanda un modelo de gestión integral público, que tenga en consideración a colectivos desfavorecidos y apueste por la participación activa de todos los usuarios.
FACUA.org
Euskadi-22/03/2019
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