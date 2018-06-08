FACUA exige a AENA que resarza a los afectados por la desconexión del sistema antiniebla en el aeropuerto de Vigo
Más de un centenar de vuelos han resultado afectados y más de 12.000 pasajeros se han visto perjudicados desde la primera semana del mes de mayo hasta hoy.
FACUA.org
Galicia-08/06/2018
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