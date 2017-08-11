Nuestras accionesLa asociación recomienda conservar los justificantes de todos los gastos hechos

FACUA exige a Aena y al Gobierno que asuman su responsabilidad ante los pasajeros afectados en El Prat

Tanto la sociedad estatal aeroportuaria como Fomento, que controla su 51%, deben hacer frente a los gastos en comida, alojamiento o billetes para otros vuelos que los usuarios deban afrontar por la huelga.

FACUA.org
España-11/08/2017
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FACUA-Consumidores en Acción exige tanto a Aena como al Gobierno central que asuman su responsabilidad frente a los miles de pasajeros afectados por la huelga del personal de seguridad en el aeropuerto de El Prat.

La asociación considera que ni la sociedad estatal de aeropuer

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