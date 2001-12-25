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FACUA exige a Endesa más inversiones en infraestructuras para mejorar la red de distribución en zonas rurales andaluzas

Advierte que, aunque a diferencia de otras comunidades en Andalucía no existan problemas de generación eléctrica, los apagones en municipios de diferentes provincias ponen de manifiesto las carencias en la distribución.

FACUA.org
Andalucía-25/12/2001
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La Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA) demanda al Grupo Endesa más inversiones en infraestructuras para mejorar la red de distribución eléctrica en zonas rurales andaluzas que durante estas fechas están sufriendo apa

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