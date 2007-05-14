Nuestras acciones'Mulatas, dadme de comer'

FACUA exige a Iberia que retire un anuncio en el que presenta a las mujeres cubanas de forma denigrante

Las muestra como mulatas en bikini al servicio de los turistas para bailarles, masajearles, abanicarles y darles de comer y beber.

FACUA.org
España-14/05/2007
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La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) ha exigido a Iberia que retire un anuncio en el que presenta a las mujeres cubanas con tópicos denigrantes al mostrarlas como mulatas en bikini que están las veinticuatro horas al servicio de los turistas para bailarles,

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