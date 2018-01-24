Nuestras accionesAnte sus gravísimas irregularidades

FACUA exige a la Junta que expulse de inmediato a UCA-UCE del registro de asociaciones de consumidores

Empresas como Movistar, Altadis y Caixabank han pagado en secreto a una sociedad administrada por la Unión de Consumidores de Andalucía, que adeuda cientos de miles de euros a trabajadores y el erario público.

FACUA.org
Andalucía-24/01/2018
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

FACUA Andalucía exige a la Dirección General de Consumo de la Junta que expulse de inmediato a la Unión de Consumidores de Andalucía (UCA-UCE) del registro autonómico de asociaciones de consumidores ante sus gravísimas irregularidades. Empresas como Movis

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos