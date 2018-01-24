FACUA exige a la Junta que expulse de inmediato a UCA-UCE del registro de asociaciones de consumidores
Empresas como Movistar, Altadis y Caixabank han pagado en secreto a una sociedad administrada por la Unión de Consumidores de Andalucía, que adeuda cientos de miles de euros a trabajadores y el erario público.
FACUA.org
Andalucía-24/01/2018
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La Junta Directiva de UCA-UCE. En el centro, su presidente, Juan Moreno Rodríguez, junto a su secretaria general, Inmaculada Rodríguez.
FACUA Andalucía exige a la Dirección General de Consumo de la Junta que expulse de inmediato a la Unión de Consumidores de Andalucía (UCA-UCE) del registro autonómico de asociaciones de consumidores ante sus gravísimas irregularidades. Empresas como Movis