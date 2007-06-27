FACUA exige a las administraciones que intensifiquen los controles y garanticen el cumplimiento de la nueva Ley del Suelo
La norma, que entrará en vigor el próximo 1 de julio, introduce modificaciones positivas a la anterior normativa.
FACUA.org
España-27/06/2007
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La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) valora la nueva Ley del Suelo de forma globalmente positiva, si bien exige a las administraciones que velen por el íntegro cumplimiento de la misma reforzando su capacidad y actuaciones inspectoras.
FACUA considera posi