Nuestras accionesNi aporta un 50% menos de calorías, ni es 'light'

FACUA exige a Nutrexpa que retire del mercado su Cola Cao Light

Por anunciar que tiene la mitad de calorías que el original cuando ni siquiera alcanza los mínimos establecidos en la normativa europea para poder denominarse 'light'.

FACUA.org
España-13/03/2009
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FACUA-Consumidores en Acción ha exigido a Nutrexpa que retire del mercado su producto Cola Cao Light por anunciar que tiene «sólo la mitad de calorías» que el original, cuando ni siquiera se trata de un alimento que pueda ser considerado light.

Seg&uacut

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