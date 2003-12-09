FACUA exige a Vodafone que rectifique su campaña navideña por incurrir en publicidad engañosa
La oferta de llamadas a 1 céntimo el minuto no se aplica a las dirigidas a móviles Amena y Movistar, que pueden costar hasta 59 céntimos/minuto (más IVA).
FACUA.org
España-09/12/2003
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La factura de los nuevos clientes de Vodafone puede ser mucho más elevada de lo previsto estas navidades si dan de alta sus contratos o activan sus tarjetas atraídos por las vallas publicitarias que ofertan escuetamente «1 céntimo minuto» ya que las llamadas dirigidas a Amena