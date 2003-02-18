FACUA exige a Wall Street Institute que asuma los cierres de franquicias en toda España
La Federación advierte que la empresa no se ha hecho cargo de los alumnos afectados por los recientes cierres de cinco franquicias en Galicia y Andalucía.
FACUA.org
España-18/02/2003
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Ante los numerosos cierres de franquicias de la cadena de academias de inglés Wall Street Institute, la Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA) exige a la empresa matriz que ofrezca soluciones a los miles de alumnos afectados garantizá