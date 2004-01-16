FACUA exige al ministro de Fomento que defina el 'overbooking' como una práctica ilegal en el futuro Reglamento del sector ferroviario
La Federación pide que las indemnizaciones no queden limitadas a las compensaciones que estudia el Ministerio y queden abiertas también a posibles daños y perjuicios que los usuarios puedan sufrir
FACUA.org
España-16/01/2004
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La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) ha remitido un escrito al ministro de Fomento, Francisco Alvarez Cascos, en la que le pide que se defina el overbooking en el futuro Reglamento del sector ferroviario como una práctica ilegal, declarándolo como inf