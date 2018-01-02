FACUA exige celeridad a Infraestructuras de Asturias en solventar las deficiencias de la TC-5 por Tapia
Numerosos vecinos de la zona alta del municipio están muy descontentos por el estado de conservación que presenta esta vía, ya que es una carretera vital para el desarrollo de sus actividades diarias.
FACUA.org
Asturias-02/01/2018
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FACUA-Consumidores en Acción pide celeridad a la consejería de Infraestructuras, Ordenación del Terrirtorio y Medio Ambiente del Gobierno de Asturias para arreglar la carretera TC-5 a su paso por el municipio de Tapia de Casariego.
La asociación ha tenido conoci