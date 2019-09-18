FACUA explica a los afectados por la gota fría cómo reclamar
Según ha informado el Consorcio de Compensación de Seguros, no existe plazo para presentar la solicitud de indemnización ni límite al importe.
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España-18/09/2019
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Efectos del paso de la gota fría en Orihuela. | Imagen: Europa Press.
FACUA-Consumidores en Acción recuerda a todos los afectados por la gota fría y que cuenten con un seguro en vigor que pueden solicitar indemnizaciones al Consorcio de Compensaci�ón de Seguros por los daños que hayan sufrido. Según ha informado la entidad en una <