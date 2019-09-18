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FACUA explica a los afectados por la gota fría cómo reclamar

Según ha informado el Consorcio de Compensación de Seguros, no existe plazo para presentar la solicitud de indemnización ni límite al importe.

FACUA.org
España-18/09/2019
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FACUA-Consumidores en Acción recuerda a todos los afectados por la gota fría y que cuenten con un seguro en vigor que pueden solicitar indemnizaciones al Consorcio de Compensación de Seguros por los daños que hayan sufrido. Según ha informado la entidad en una <

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