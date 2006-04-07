FACUA expresa su rechazo a los transgénicos en el Día de Acción Mundial contra los OMG
La Federación se une a organizaciones de todo el planeta para recomendar a los consumidores que no compren alimentos transgénicos y demandar la aplicación del principio de precaución.
FACUA.org
España-07/04/2006
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Ante la celebración, el 8 de abril, del Día de Acción Mundial contra los Organismos Modificados Genéticamente (OMG), la Federación de Consumidores en Acción (FACUA) se une a organizaciones de todo el planeta para expresar su rechazo a los transgéni