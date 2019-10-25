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FACUA Extremadura critica que Sanidad no ha solventado la falta de médicos en el Hospital de Don Benito

La asociación se dirigió a la Consejería en junio para instarle a que garantizara el personal suficiente en el centro, sin que hasta la fecha haya recibido respuesta.

FACUA.org
Extremadura-25/10/2019
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FACUA Extremadura critica que la Consejería de Sanidad aún no haya dado respuesta a la problemática de la falta de médicos suficientes en las distintas especialidades en el Hospital de Don Benito-Villanueva de la Serena, situado en la provincia de Badajoz.

La as

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