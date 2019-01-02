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FACUA Extremadura pide a la Junta la paralización inmediata del canon de saneamiento

Pese al compromiso del Gobierno de la comunidad de eliminar dicho tributo para 2019, el Ejecutivo sigue aplicándolo sin que parezca existir ninguna intención de suprimirlo o justificar su existencia.

FACUA.org
Extremadura-02/01/2019
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FACUA-Consumidores en Acción se ha dirigido a la Consejería de Hacienda y Administración Pública de la Junta de Extremadura para solicitarle la paralización inmediata del canon de saneamiento e informe de cuáles son las infraestructuras que se está

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